Nestle ruft möglicherweise Toxin-belastete SMA-Babynahrung zurück
Werte in diesem Artikel
Von Aimee Look
DOW JONES--Nestle ruft bestimmte Chargen seiner SMA-Babynahrung zurück. Grund ist das mögliche Vorhandensein von Cereulid-Bakterien. Der Lebensmittel- und Getränkehersteller, zu dem auch Marken wie Nescafe und Purina gehören, teilte am Montag mit, dass er die Säuglingsnahrung und das Folgeprodukt freiwillig zurückrufe.
Es gebe keine bestätigten Erkrankungen aufgrund des Verzehrs dieser Produkte, erklärte der Konzern. Eltern werde geraten, Säuglinge oder Kleinkinder damit nicht zu füttern, so Nestle.
"Aus reiner Vorsicht hat sich Nestle zu diesem freiwilligen Produktrückruf entschlossen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.
Das Produkt werde zurückgerufen, da es möglicherweise das Toxin Cereulid enthalte, so die irische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Dieses Gift sei hitzebeständig und könne Übelkeit und Erbrechen verursachen.
Die Nestle-Aktie verlor am Dienstagmorgen im europäischen Handel 0,9 Prozent auf 75,76 Schweizer Franken.
Kontakt: redaktion.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
January 06, 2026 06:29 ET (11:29 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent