Nestle ruft möglicherweise Toxin-belastete SMA-Babynahrung zurück

DOW JONES--Nestle ruft bestimmte Chargen seiner SMA-Babynahrung zurück. Grund ist das mögliche Vorhandensein von Cereulid-Bakterien. Der Lebensmittel- und Getränkehersteller, zu dem auch Marken wie Nescafe und Purina gehören, teilte am Montag mit, dass er die Säuglingsnahrung und das Folgeprodukt freiwillig zurückrufe.

Es gebe keine bestätigten Erkrankungen aufgrund des Verzehrs dieser Produkte, erklärte der Konzern. Eltern werde geraten, Säuglinge oder Kleinkinder damit nicht zu füttern, so Nestle.

"Aus reiner Vorsicht hat sich Nestle zu diesem freiwilligen Produktrückruf entschlossen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Das Produkt werde zurückgerufen, da es möglicherweise das Toxin Cereulid enthalte, so die irische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Dieses Gift sei hitzebeständig und könne Übelkeit und Erbrechen verursachen.

Die Nestle-Aktie verlor am Dienstagmorgen im europäischen Handel 0,9 Prozent auf 75,76 Schweizer Franken.

January 06, 2026 06:29 ET (11:29 GMT)