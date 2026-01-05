DAX24.906 +0,2%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,66 +0,7%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.070 -0,1%Euro1,1710 -0,1%Öl61,99 +0,4%Gold4.461 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 adidas A1EWWW Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord um Nulllinie -- DroneShield stärkt Führungsteam -- NVIDIA plant eigene Robotaxis für 2027 -- Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestle ruft möglicherweise Toxin-belastete SMA-Babynahrung zurück

06.01.26 12:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
75,83 CHF -0,61 CHF -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Aimee Look

DOW JONES--Nestle ruft bestimmte Chargen seiner SMA-Babynahrung zurück. Grund ist das mögliche Vorhandensein von Cereulid-Bakterien. Der Lebensmittel- und Getränkehersteller, zu dem auch Marken wie Nescafe und Purina gehören, teilte am Montag mit, dass er die Säuglingsnahrung und das Folgeprodukt freiwillig zurückrufe.

Wer­bung

Es gebe keine bestätigten Erkrankungen aufgrund des Verzehrs dieser Produkte, erklärte der Konzern. Eltern werde geraten, Säuglinge oder Kleinkinder damit nicht zu füttern, so Nestle.

"Aus reiner Vorsicht hat sich Nestle zu diesem freiwilligen Produktrückruf entschlossen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Das Produkt werde zurückgerufen, da es möglicherweise das Toxin Cereulid enthalte, so die irische Behörde für Lebensmittelsicherheit. Dieses Gift sei hitzebeständig und könne Übelkeit und Erbrechen verursachen.

Wer­bung

Die Nestle-Aktie verlor am Dienstagmorgen im europäischen Handel 0,9 Prozent auf 75,76 Schweizer Franken.

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 06:29 ET (11:29 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
30.12.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
30.12.2025Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
17.12.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
15.12.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen