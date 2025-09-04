DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.418 -0,5%Nas21.680 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Fokus auf Aktienkurs

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagabend auf rotem Terrain

05.09.25 20:24 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Netflix-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 1.242,26 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.073,20 EUR -2,40 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die Netflix-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 1.242,26 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 1.239,37 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.260,00 USD. Bisher wurden heute 366.334 Netflix-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 01.07.2025 auf bis zu 1.340,93 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Netflix-Aktie ist somit 7,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 661,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit Abgaben von 46,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Netflix ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Netflix hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,88 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 9,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
15.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.05.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.01.2025Netflix HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

