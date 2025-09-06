Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 1.250,93 USD.

Die Netflix-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 1.250,93 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Netflix-Aktie bei 1.252,00 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 1.246,00 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 292.490 Stück gehandelt.

Am 01.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.340,93 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 7,19 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 661,00 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 47,16 Prozent könnte die Netflix-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Netflix-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1.253,33 USD je Netflix-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 17.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 4,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,53 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,12 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 26,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

