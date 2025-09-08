DAX23.723 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,56 -1,5%Dow45.655 +0,3%Nas21.786 -0,1%Bitcoin95.081 -0,2%Euro1,1726 -0,3%Öl67,06 +1,2%Gold3.640 +0,1%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk Novo Nordisk-Aktie verliert: Trotz jüngster Erholung - Analyst sieht Wachstumsprobleme bei Novo Nordisk
Kurs der Netflix

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag gefragt

09.09.25 16:09 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Dienstagnachmittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 1.249,20 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
1.068,40 EUR 11,00 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 1.249,20 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 1.259,00 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 1.246,67 USD. Bisher wurden via NASDAQ 95.908 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 1.340,93 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Netflix-Aktie mit einem Kursplus von 7,34 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 661,00 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.253,33 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 17.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,19 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,70 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,12 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 15.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 26,26 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
02.09.2025Netflix OutperformBernstein Research
02.09.2025Netflix KaufenDZ BANK
26.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
20.08.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
