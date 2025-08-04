Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

DAX24.058 -0,4%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,62 +2,3%Dow44.076 -0,2%Nas21.497 +0,2%Bitcoin103.798 +1,3%Euro1,1599 -0,4%Öl66,62 +0,5%Gold3.347 -1,5%
11.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Netflix gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1.207,15 USD abwärts.

Das Papier von Netflix befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 1.207,15 USD ab. Die Netflix-Aktie sank bis auf 1.202,31 USD. Bei 1.214,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 106.345 Netflix-Aktien.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. Bei einem Wert von 622,99 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2024). Mit Abgaben von 48,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.253,33 USD aus.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,12 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Netflix am 15.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

