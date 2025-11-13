Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Donnerstagabend mit KursVerlusten

Netflix im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Netflix. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 1.149,91 USD.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 1.149,91 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Netflix-Aktie bisher bei 1.145,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.158,50 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 585.299 Netflix-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). 16,61 Prozent Plus fehlen der Netflix-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 19.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 809,47 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Netflix-Aktie mit einem Verlust von 29,61 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.249,17 USD je Netflix-Aktie an.

Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,40 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,64 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie höher: Erstes Erlebniszentrum eröffnet

Aktien von Netflix, Apple, Disney & Co. im Blick: Champions League im TV - Fans droht Abo-Inflation

Netflix-Aktie: Experten empfehlen Netflix im Oktober mehrheitlich zum Kauf