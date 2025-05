Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Netflix konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 1.147,20 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Netflix-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 1.147,20 USD. In der Spitze legte die Netflix-Aktie bis auf 1.148,05 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1.130,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 156.163 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.164,00 USD an. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 588,43 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 94,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Netflix-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.089,17 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 17.04.2025 lud Netflix zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,40 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Netflix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,38 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,38 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Netflix wird am 16.07.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Netflix im Jahr 2025 25,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

