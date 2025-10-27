Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix legt am Montagnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.100,09 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.101,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.100,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 375.378 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.340,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 17,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2024 bei 747,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,01 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.249,17 USD je Netflix-Aktie an.

Am 21.10.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,64 Mrd. USD – ein Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,44 USD je Netflix-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.

Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal

Heute LIVE bei YouTube: Profi-Trader Sebastian Kuhnert analysiert Netflix-Quartalszahlen