Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix legt am Montagnachmittag zu
Die Aktie von Netflix zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Netflix zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 1.100,09 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die Netflix-Aktie legte bis auf 1.101,98 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 1.100,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Netflix-Aktie belief sich zuletzt auf 375.378 Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.340,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 17,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.10.2024 bei 747,99 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,01 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,39 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 1.249,17 USD je Netflix-Aktie an.
Am 21.10.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,64 Mrd. USD – ein Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,44 USD je Netflix-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie
Hot Stocks heute: Die günstigere Alternative zu TKMS: der britische Marine-Dienstleister Babcock.
Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal
Heute LIVE bei YouTube: Profi-Trader Sebastian Kuhnert analysiert Netflix-Quartalszahlen
Übrigens: Netflix und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Netflix
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Netflix
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: jejim / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Netflix Buy
|UBS AG
|22.10.2025
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|22.10.2025
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.10.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.07.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.06.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.05.2025
|Netflix Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.2023
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.10.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.07.2022
|Netflix Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Netflix Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen