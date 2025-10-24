Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Netflix

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 1.105,68 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 1.105,68 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Netflix-Aktie bis auf 1.097,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.111,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 311.590 Netflix-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD. Gewinne von 21,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 746,30 USD fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Netflix-Aktie liegt somit 48,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.249,17 USD für die Netflix-Aktie aus.

Am 21.10.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,06 Prozent auf 11,64 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 25,51 USD je Netflix-Aktie.

