Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Netflix gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Netflix befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 1.100,80 USD ab.

Um 20:08 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 1.100,80 USD ab. Die Netflix-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1.094,51 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1.111,00 USD. Bisher wurden heute 894.874 Netflix-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 1.340,93 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2025). Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 17,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 746,30 USD fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.249,17 USD.

Am 21.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 5,87 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Netflix noch ein Gewinn pro Aktie von 5,40 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,64 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Netflix einen Umsatz von 9,78 Mrd. USD eingefahren.

Die Netflix-Bilanz für Q4 2025 wird am 15.01.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 25,51 USD je Netflix-Aktie.

