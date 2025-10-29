Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kurs der Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 1.099,92 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 1.099,92 USD. Das Tagestief markierte die Netflix-Aktie bei 1.096,00 USD. Bei 1.099,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 253.894 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD. Gewinne von 21,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2024 bei 748,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 47,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Netflix 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.249,17 USD aus.

Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,87 USD. Im Vorjahresviertel hatte Netflix 5,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 11,64 Mrd. USD gegenüber 9,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Netflix am 15.01.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 25,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

