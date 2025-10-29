Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix gibt am Mittwochabend ab

Blick auf Netflix-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 1.099,91 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Netflix-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,2 Prozent auf 1.099,91 USD ab. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 1.096,00 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1.099,10 USD. Zuletzt wechselten 488.706 Netflix-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Netflix-Aktie 21,91 Prozent zulegen. Bei 748,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.249,17 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Netflix am 21.10.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,87 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,64 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.01.2026 dürfte Netflix Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Netflix-Gewinn für das Jahr 2025 auf 25,36 USD je Aktie.

