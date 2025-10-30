Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Abend im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1.096,08 USD abwärts.

Die Netflix-Aktie musste um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 1.096,08 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Netflix-Aktie bis auf 1.089,48 USD. Bei 1.094,90 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 413.100 Netflix-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 1.340,93 USD an. Gewinne von 22,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 748,00 USD. Mit Abgaben von 31,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,39 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 1.249,17 USD an.

Am 21.10.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,40 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,64 Mrd. USD im Vergleich zu 9,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Netflix einen Gewinn von 25,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

