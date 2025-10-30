DAX24.108 -0,1%Est505.687 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,77 -4,0%Nas23.754 -0,9%Bitcoin93.100 -1,8%Euro1,1563 -0,4%Öl64,96 +0,1%Gold4.000 +1,4%
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Netflix

30.10.25 16:08 Uhr
Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Netflix

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Netflix-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 1.094,99 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Netflix nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 1.094,99 USD. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.089,48 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1.094,90 USD. Zuletzt wechselten 201.498 Netflix-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 748,00 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Netflix-Aktie 46,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,39 USD aus. Analysten bewerten die Netflix-Aktie im Durchschnitt mit 1.249,17 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Netflix am 21.10.2025. In Sachen EPS wurden 5,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Netflix 5,40 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,64 Mrd. USD im Vergleich zu 9,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 15.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Netflix-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 25,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

