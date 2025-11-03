Ryanair-Aktie: Passagierprognose angehoben
Der irische Billigflieger Ryanair rechnet dank mehr neuer Jets von Boeing mit mehr Passagieren als zuletzt gedacht.
Werte in diesem Artikel
Im Geschäftsjahr bis Ende März 2026 erwartet Konzernchef Michael O'Leary nun 207 Millionen Fluggäste - über drei Prozent mehr als im Vorjahr und eine Million mehr als bisher in Aussicht gestellt. In den vergangenen Jahren hatte der Manager seine Wachstumspläne mehrfach eindampfen müssen, weil sich Lieferungen des kriselnden Flugzeugherstellers Boeing aus den USA immer weiter verspäteten. Eine Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr wagte O'Leary bei der Vorlage der Quartalszahlen am Montag aber weiterhin nicht.
Dabei meldete Ryanair für das wichtige zweite Geschäftsquartal von Juli bis Ende September deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn. Während die Zahl der Fluggäste im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 61,2 Millionen wuchs, legte der Umsatz in der stärksten Reisezeit des Jahres um acht Prozent auf knapp 5,5 Milliarden Euro zu. Der Überschuss sprang sogar um ein Fünftel auf gut 1,7 Milliarden Euro in die Höhe.
Die Ticketpreise hätten wieder das Niveau des Sommers 2023 erreicht, nachdem sie im vergangenen Sommerquartal um sieben Prozent gefallen waren.
Datum
Rating
Analyst
31.10.2025
Boeing Kaufen
DZ BANK
30.10.2025
Boeing Overweight
JP Morgan Chase & Co.
30.10.2025
Boeing Buy
UBS AG
30.10.2025
Boeing Buy
Jefferies & Company Inc.
30.10.2025
Boeing Outperform
RBC Capital Markets
