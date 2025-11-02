Ryanair Aktie
Marktkap. 27,72 Mrd. EURKGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z
ISIN IE00BYTBXV33
Symbol RYAOF
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|Unternehmen:
Ryanair
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,88 €
|Abst. Kursziel*:
15,92%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
26,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
27,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ryanair
|08:51
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|07.10.25
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
