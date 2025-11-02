DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Ryanair Aktie

Marktkap. 27,72 Mrd. EUR

KGV 12,73 Div. Rendite 2,42%
WKN A1401Z

ISIN IE00BYTBXV33

JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

08:51 Uhr
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight

Unternehmen:
Ryanair		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
25,88 €		 Abst. Kursziel*:
15,92%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,05 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,16%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

