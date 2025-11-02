JP Morgan Chase & Co.

Ryanair Overweight

08:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Iren hätten die Erwartungen im zweiten Geschäftsquartal dank solider Kosten und Preise ein wenig übertroffen, schrieb Harry Gowers am Montagmorgen. Er rechnet mit einer leicht positiven Kursreaktion./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:43 / GMT

