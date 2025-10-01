Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 71,97 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,2 Prozent auf 71,97 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 74,67 USD. Bei 74,67 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.665.647 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 89,63 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 37,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,56 USD je Nike-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 USD je Nike-Aktie an.

Am 26.06.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,65 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

