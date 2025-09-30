Nike Aktie
Marktkap. 87,57 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Buy" belassen. "Just Buy It", titelte Analyst Randal Konik in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen - in Anlehnung an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It". Der Wendepunkt beim Sportartikelkonzern sei da. Die Amerikaner arbeiteten daran, ihre Marke langfristig zu stärken. Das erste Quartal zeige, dass die Produktstrategien erfolgreich sind./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 21:26 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 00:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Buy
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 69,73
|Abst. Kursziel*:
64,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 72,49
|Abst. Kursziel aktuell:
58,64%
|
Analyst Name:
Randal Konik
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 84,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|08:36
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|18.09.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
