Nike Aktie
Marktkap. 87,29 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nike von 93 auf 100 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Sportartikelkonzern gehe in die Offensive, schrieb Analyst Matthew Boss am Mittwoch nach den Zahlen. In Anlehnung an seine frühere Einschätzung aus dem Juli und an den bekannten Nike-Werbeslogan "Just Do It" lautet sein Rat für Anleger: "Just Buy It"./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 02:11 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nike Overweight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 100,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 69,73
|Abst. Kursziel*:
43,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 73,20
|Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name:
Matthew Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 85,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
