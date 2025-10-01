DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.322 +0,4%Top 10 Crypto16,25 +2,5%Nas22.757 +0,4%Bitcoin100.167 +3,1%Euro1,1732 ±-0,0%Öl65,53 -2,3%Gold3.865 +0,2%
Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike springt am Mittwochabend hoch

01.10.25 20:24 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike springt am Mittwochabend hoch

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 73,74 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 73,74 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 74,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,67 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.984.360 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 89,63 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 21,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 29,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,56 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,13 USD.

Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,91 Prozent zurück. Hier wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
18:06Nike OutperformBernstein Research
15:41Nike KaufenDZ BANK
10:11Nike NeutralUBS AG
10:01Nike Equal WeightBarclays Capital
09:21Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18:06Nike OutperformBernstein Research
15:41Nike KaufenDZ BANK
09:21Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:36Nike BuyJefferies & Company Inc.
08:11Nike OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
10:11Nike NeutralUBS AG
10:01Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

