Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike springt am Mittwochabend hoch
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,8 Prozent auf 73,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,8 Prozent auf 73,74 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 74,67 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 74,67 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.984.360 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 89,63 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 21,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 29,10 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,56 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,13 USD.
Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS lag bei 0,14 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,91 Prozent zurück. Hier wurden 11,12 Mrd. USD gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18:06
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|15:41
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|10:11
|Nike Neutral
|UBS AG
|10:01
|Nike Equal Weight
|Barclays Capital
|09:21
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
