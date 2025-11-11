Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag im Aufwind

Nike im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 62,70 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 3,1 Prozent auf 62,70 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 62,75 USD. Bei 61,76 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 515.575 Nike-Aktien.

Am 27.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 82,44 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 31,48 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 19,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 30.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,70 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.

