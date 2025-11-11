DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.502 -0,1%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.130 +0,3%
Notierung im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Abend positiv

11.11.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Abend positiv

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 63,28 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
54,51 EUR 1,80 EUR 3,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 4,1 Prozent auf 63,28 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 63,60 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 61,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.122.245 Nike-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 27.02.2025 auf bis zu 82,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,25 USD.

Am 30.09.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 11,61 Mrd. USD eingefahren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,64 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

