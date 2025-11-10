DAX23.960 +1,7%Est505.664 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,22 +2,5%Nas23.530 +2,3%Bitcoin91.675 +1,1%Euro1,1562 ±0,0%Öl64,00 +0,5%Gold4.114 +2,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 BYD A0M4W9 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX schließt fester -- US-Börsen in Grün -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Coba, NEL, NVIDIA, D-Wave, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Wie sich Bitcoin und Gold gemeinsam für ein ausgewogenes Risikoprofil nutzen lassen - das Bitwise Bitcoin & Gold ETP im Überblick. | Werbeanzeige.
Nike im Fokus

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Abend tiefer

10.11.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Abend tiefer

Die Aktie von Nike gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 60,78 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
52,71 EUR -0,06 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 60,78 USD. Bei 60,65 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,75 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 749.295 Aktien.

Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 82,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 35,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 13,98 Prozent wieder erreichen.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 11,61 Mrd. USD eingefahren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren gekostet

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen