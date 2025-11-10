Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Abend tiefer
Die Aktie von Nike gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 60,78 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 60,78 USD. Bei 60,65 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,75 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 749.295 Aktien.
Am 27.02.2025 markierte das Papier bei 82,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 35,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 13,98 Prozent wieder erreichen.
Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.
Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,73 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 11,61 Mrd. USD eingefahren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 USD je Nike-Aktie belaufen.
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
