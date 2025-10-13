Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend mit Aufschlag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,7 Prozent auf 67,01 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,7 Prozent auf 67,01 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 67,04 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 65,81 USD. Zuletzt wechselten via New York 962.369 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei 84,76 USD markierte der Titel am 18.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,49 Prozent. Bei 52,28 USD erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,25 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,73 Mrd. USD – ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

