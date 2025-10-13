Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag mit Kursplus

Nike im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 66,11 USD.

Das Papier von Nike legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 66,11 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 66,53 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,81 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 485.350 Nike-Aktien.

Am 18.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,76 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Abschläge von 20,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,25 USD.

Am 30.09.2025 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,73 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nike-Investition von vor 5 Jahren eingebracht