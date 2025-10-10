DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.256 -1,9%Top 10 Crypto16,19 -2,1%Nas22.358 -2,9%Bitcoin100.893 -4,2%Euro1,1610 +0,4%Öl62,71 -3,9%Gold4.008 +0,8%
So entwickelt sich Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagabend mit roter Tendenz

10.10.25 20:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Das Papier von Nike befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,6 Prozent auf 65,59 USD ab.

Um 20:08 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,6 Prozent auf 65,59 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 65,57 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,23 USD. Zuletzt wechselten 1.059.124 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 markierte das Papier bei 84,76 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,23 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 52,28 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 25,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,57 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,56 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,25 USD für die Nike-Aktie.

Die Zahlen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 30.09.2025. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,70 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,73 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,61 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
08:31Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:31Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
01.10.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

