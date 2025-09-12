Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 71,86 USD ab.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 71,86 USD. Die Nike-Aktie sank bis auf 71,84 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 819.886 Nike-Aktien.

Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,11 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Abschläge von 27,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2025 mit 1,57 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,55 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 84,78 USD für die Nike-Aktie.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 1,66 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

