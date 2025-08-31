Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Montagnachmittag seitwärts

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,88 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Nordex-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,88 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 21,04 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 20,68 EUR. Bei 20,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 73.531 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,44 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,26 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,037 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,42 EUR aus.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,692 EUR je Aktie belaufen.

