Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 21,78 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 21,78 EUR zu. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 21,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,88 EUR. Zuletzt wechselten 126.192 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 1,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 51,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,037 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 0,13 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nordex.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,692 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nordex-Aktie ein

Nordex-Aktie dennoch im Minus: Nordex erreicht Markterwartung bei Marge - Prognose bestätigt

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nordex-Investment von vor einem Jahr verdient