Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 22,54 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,3 Prozent auf 22,54 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 22,30 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,72 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 307.028 Nordex-Aktien.

Bei 22,74 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 0,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,50 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,037 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,692 EUR je Aktie.

