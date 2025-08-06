Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Freitagnachmittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 23,26 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 23,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 23,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 600.193 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 0,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 54,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Nordex dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

