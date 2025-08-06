DAX24.191 ±-0,0%ESt505.353 +0,4%Top 10 Crypto16,12 +1,9%Dow44.036 +0,2%Nas21.373 +0,6%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,78 +0,6%Gold3.392 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Fokus auf Aktienkurs

Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Freitagnachmittag ins Plus

08.08.25 16:09 Uhr
Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Freitagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,0 Prozent auf 23,26 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
23,10 EUR 0,44 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 23,26 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 23,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 600.193 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 0,77 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 54,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Nordex dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren eingefahren

So schätzen die Analysten die Zukunft der Nordex-Aktie ein

Nordex-Aktie dennoch im Minus: Nordex erreicht Markterwartung bei Marge - Prognose bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen