Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Freitagvormittag

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 22,70 EUR zu.
Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Nordex-Aktie bei 22,74 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.020 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 22,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 0,09 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 53,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,037 EUR je Nordex-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 28.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1,87 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 13.08.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
