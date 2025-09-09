DAX23.759 +0,2%ESt505.383 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,03 +0,8%Gold3.646 +0,6%
Fokus auf Aktienkurs

Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Vormittag zu

10.09.25 09:25 Uhr
Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Vormittag zu

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 20,94 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,94 EUR 0,06 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 20,94 EUR. Bei 21,00 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 3.240 Stück.

Am 08.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 49,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 22,42 EUR angegeben.

Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Nordex wird am 04.11.2025 gerechnet. Nordex dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,692 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
