Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,6 Prozent auf 22,38 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 22,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Nordex-Aktie bei 22,38 EUR. Bei 22,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.008 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 4,74 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 113,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,42 EUR.
Am 28.07.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 1,87 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 13.08.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,692 EUR je Nordex-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
