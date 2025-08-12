Nordex Aktie News: Nordex gibt am Mittwochvormittag nach

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 23,04 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 23,04 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 23,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.843 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 1,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,037 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex gewährte am 28.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

