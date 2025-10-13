Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Mittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 23,78 EUR.

Die Aktie notierte um 11:39 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 23,78 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 23,60 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 100.449 Nordex-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,40 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 2,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 55,93 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,047 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,27 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 28.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,687 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

