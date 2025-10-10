Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Nachmittag ins Plus

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 24,14 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 24,14 EUR zu. Bei 24,40 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 304.397 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.10.2025 bei 24,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 1,08 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,047 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,27 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,13 EUR. Im letzten Jahr hatte Nordex einen Gewinn von 0,01 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 16.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,687 EUR je Nordex-Aktie.

