Nordex Aktie News: Nordex gibt am Vormittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von Nordex gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 23,86 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 23,86 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,74 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,92 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 27.361 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,40 EUR erreichte der Titel am 10.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 2,26 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 127,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,047 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,27 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,687 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika

Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht