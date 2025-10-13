DAX24.345 +0,4%Est505.556 +0,5%MSCI World4.284 +1,1%Top 10 Crypto15,80 +3,1%Nas22.635 +1,9%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1570 -0,4%Öl63,53 +2,3%Gold4.100 +2,0%
Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

13.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Nordex zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nordex-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 23,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
24,10 EUR 0,12 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 23,98 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 24,02 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 23,60 EUR. Mit einem Wert von 23,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 175.681 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.10.2025 markierte das Papier bei 24,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,75 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,047 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,27 EUR.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Nordex.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,687 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie höher: Auftragsvolumen nach Leistung steigt um 26 Prozent

Nordex-Aktie steigt: Großauftrag über 236 Megawatt für Windprojekte in Nordamerika

Nordex-Aktie profitiert: Im September Turbinenaufträge für 126 Megawatt Leistung gebucht

Bildquellen: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
09.10.2025Nordex UnderperformRBC Capital Markets
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH

