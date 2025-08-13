Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag in Grün
Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 22,50 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Nordex-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 22,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Nordex-Aktie bei 22,56 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.439 Nordex-Aktien umgesetzt.
Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,44 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,18 Prozent hinzugewinnen. Am 28.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 22,42 EUR.
Am 28.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,87 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,692 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
