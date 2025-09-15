Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 19,99 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 19,99 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Nordex-Aktie bis auf 19,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 134.965 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 14,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,57 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Nordex-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,037 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 28.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Nordex möglicherweise am 16.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,692 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Nordex-Aktie auf Tief seit Juli: Unsichere politische Rahmenbedingungen belasten

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich