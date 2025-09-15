DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.081 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag stärker

17.09.25 16:13 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,3 Prozent auf 20,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,76 EUR 0,70 EUR 3,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:52 Uhr 4,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 21,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,08 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 218.338 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 12,26 Prozent Luft nach oben. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 49,81 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,037 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 28.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,692 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte eine Nordex-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Nordex-Aktie auf Tief seit Juli: Unsichere politische Rahmenbedingungen belasten

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich

Bildquellen: Nordex

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
08:31Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:31Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

