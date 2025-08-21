Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

DAX24.321 +0,1%ESt505.480 +0,3%Top 10 Crypto15,85 +1,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.089 +0,3%Euro1,1595 -0,1%Öl67,57 -0,2%Gold3.331 -0,2%
So bewegt sich Nordex

22.08.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,52 EUR -0,04 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:34 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,70 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 21,70 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 21,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.439 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 8,02 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 107,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,037 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,692 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nordex AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nordex BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
29.07.2025Nordex BuyDeutsche Bank AG
29.07.2025Nordex BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.11.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
29.10.2024Nordex Equal WeightBarclays Capital
15.01.2024Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
03.10.2023Nordex NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
06.09.2019Nordex UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
15.08.2019Nordex verkaufenIndependent Research GmbH
17.07.2019Nordex ReduceHSBC
22.05.2019Nordex VerkaufenIndependent Research GmbH
14.05.2019Nordex ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen