Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,70 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:34 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 21,70 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 21,70 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 21,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 48.439 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 23,44 EUR erreichte der Titel am 08.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 8,02 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,48 EUR ab. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 107,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,037 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 22,42 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 28.07.2025. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 0,01 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,87 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,86 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,692 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nordex von vor 10 Jahren gekostet

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen

Nordex-Aktie mit Kursrally - höchster Stand seit Frühjahr 2021