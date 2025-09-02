Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochnachmittag fester

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 102,66 CHF nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 102,66 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,78 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,40 CHF. Bisher wurden heute 614.324 Novartis-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 103,26 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 0,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 21,00 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,38 CHF.

Am 17.07.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,89 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

