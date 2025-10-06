Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Montagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 106,30 CHF.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 106,30 CHF. Bei 106,36 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,22 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 633.268 Novartis-Aktien.

Bei 106,36 CHF erreichte der Titel am 06.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 0,06 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,71 Prozent.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,13 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,25 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 17.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,45 CHF im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,57 Prozent auf 11,61 Mrd. CHF. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,91 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

