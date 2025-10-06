Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis behauptet sich am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 105,32 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 105,32 CHF. Zwischenzeitlich stieg die Novartis-Aktie sogar auf 105,62 CHF. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 104,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 105,22 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 357.177 Novartis-Aktien.

Am 03.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 106,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,13 USD je Novartis-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,25 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,45 CHF je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,61 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,91 USD fest.

