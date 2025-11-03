Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kursplus

Kurs der Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 99,56 CHF.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 99,56 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 99,82 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 99,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 259.515 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 106,88 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 22,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,21 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,50 CHF.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,63 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,37 CHF je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 11,11 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.02.2027 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,93 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum

Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Milliardendeal lässt Avidity-Aktie hochspringen, Novartis in Rot: Novartis will Avidity kaufen