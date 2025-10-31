Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 98,80 CHF.

Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 98,80 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 100,20 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 98,79 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 875.147 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 106,88 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 8,18 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,21 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,50 CHF.

Novartis ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,63 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

