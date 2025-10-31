Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Freitagvormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 99,70 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 99,70 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 100,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 100,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 135.195 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,88 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Abschläge von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,21 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,50 CHF.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 28.10.2025. Das EPS wurde auf 1,63 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,37 CHF je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,11 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,93 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

