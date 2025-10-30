Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Novartis zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 98,47 CHF.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 98,47 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 98,68 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,61 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,61 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.011.794 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 106,88 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 8,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,22 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,50 CHF aus.

Am 28.10.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,63 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,37 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,13 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,11 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum

Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Milliardendeal lässt Avidity-Aktie hochspringen, Novartis in Rot: Novartis will Avidity kaufen